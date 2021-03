Defensie heeft acuut 650 miljoen nodig

Die boodschap heeft demissionair minister Bijleveld (Defensie) gegeven aan haar collega Hoekstra (Financiën) in een brief die haar inzet vormt voor de zogeheten Voorjaarsnota. Een woordvoerder van defensie bevestigt het bestaan van het stuk en de hoofdlijn ervan, maar wil niet op de hoogte van de financiële claim ingaan.

Duur onderhoud

Volgens Haagse ingewijden gaat het echter om een bedrag van dit jaar 650 miljoen euro oplopend naar 750 miljoen aan het einde van de komende kabinetsperiode in 2025. Een belangrijk deel van die gaten wordt veroorzaakt door snel stijgende onderhoudskosten van verouderde grote wapensystemen.

Bijvoorbeeld de F-16’s – allen minimaal dik dertig jaar oud – die alleen met meer onderhoud in de lucht vallen te houden. Daarnaast is het budget voor oefeningen niet toereikend. Zo zou het Korps Mariniers nog maar de helft van het benodigde geld voor trainingen hebben.

Volgens ingewijden zou de brief van de minister zijn gevolgd op een buitengewoon alarmerend stuk van vertrekkend Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer. Hij krijgt deze zomer een toppositie bij de NAVO en zou aan de bel hebben getrokken over de financiële situatie van de krijgsmacht.

Bekijk ook: Dit kosten de plannen van de politieke partijen

Door de bedragen te noemen, komen ze op de formatietafel te liggen wat de onderhandelingspositie van het departement ten goede moet komen. Ook voorkomt Bijleveld een financieel lijk in de kast voor haar opvolger. Iets dat op het departement in het verleden niet ongebruikelijk was.

De bewindsvrouw liet al voor de verkiezingen weten dat er in haar ogen in totaal jaarlijks dik 4 miljard euro extra naar defensie moet om de krijgsmacht klaar te stomen voor de toekomst en toe te groeien naar de NAVO-norm van twee procent van het Bruto Binnenlands Product. De begroting is nu 11,5 miljard euro.

De extra miljarden zijn naast het stutten van de huidige uitgaven bedoeld om investeringen te doen in bijvoorbeeld nieuwe computersystemen die het mogelijk moeten maken de krijgsmacht intelligenter te laten optreden door beter informatie onderling te delen.

Dat defensie krap zit, merkten de vakbonden donderdag. Ze hadden het ministerie een ultimatum gesteld in de cao-onderhandelingen. Hun voornaamste eis is een loonsverhoging van minimaal 2,5 procent. Staatssecretaris Visser (Defensie) liet in reactie echter weten gezien de huidige onzekere economische situatie een salarisstijging van die hoogte ’niet opportuun’ te vinden.