PVV-Kamerlid mag geen ’Marokkaanse verkeershufters’ zeggen

Van Aalst deed zijn uitspraak afgelopen najaar in een debat over het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan. De gemeente Amsterdam wil dit graag omdat de verkeerssituatie op het fietspad te onveilig zou zijn geworden.

Het PVV-Kamerlid is het tegen de maatregel en ziet meer in het handhaven van gevaarlijke situaties op de rode rijstroken. In zijn ogen worden de problemen in de hoofdstad veroorzaakt door „Marokkaanse verkeershufters die fietspaden terroriseren.”

’Onjuiste bewering’

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam heeft over deze opmerking een klacht binnengekregen, zo blijkt uit de klachtbrief die Van Aalst openbaar heeft gemaakt. Het meldpunt stelt dat de bewering van de volksvertegenwoordiger onjuist is.

„Snorfietsers worden voornamelijk bestuurd door senioren en snorscooters door 16-plussers vanuit geheel Amsterdam”, zo valt te lezen in de brief. Bovendien zouden de uitspraken ’discriminerend, en stereotyperend’ zijn.

Sociale Media

Op sociale media werd gesuggereerd dat de brief niet echt is. De directrice van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam wil geen commentaar geven. Ze laat aan De Telegraaf weten dat alle meldingen ’discreet’ worden afgehandeld.

PVV-Kamerlid Van Aalst noemt de brief ’absurd’. „De PVV staat bekend om de problemen te benoemen en we begrijpen dat de waarheid soms hard is. We blijven de problemen benoemen”, reageert de parlementariër. „Ik deins niet terug voor dit soort subsidieclubjes. Als het ze niet aanstaat hebben ze pech gehad. Wen er maar aan!”