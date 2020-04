Simone viert noodgedwongen vijftigste verjaardag in Zuid-Afrika

Simone Meijer: „Die lockdown werd heel snel en plotseling ingevoerd. Het is inmiddels uitgestorven op straat.” Ⓒ Eigen foto

KAAPSTAD - Ze had zich veel voorgesteld van haar vijftigste verjaardag, maar níet dat ze Sara zou zien in lockdown in een Zuid-Afrikaans appartementje. Simone Meijer hoopt zo snel mogelijk met haar man Henk en vier vrienden terug naar Nederland te kunnen reizen, maar zal zaterdag de bijzondere dag noodgedwongen ruim 13.000 kilometer van haar woonplaats Coevorden moeten vieren.