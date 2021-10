Voor het eerst lepra ontdekt bij wilde chimpansees

De oorsprong van de infectie bij de apen is nog niet duidelijk. Wetenschappers vermoeden dat de chimpansees lepra hebben opgelopen door contact met mensen. Maar dat moet nog nader onderzocht worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de stammen verschillend en ongebruikelijk zijn bij mensen. Ook is het nog onduidelijk of deze vorm kan overspringen van aap naar mens.

Ⓒ Kimberley Hockings Twitter

Hoewel de oorsprong van de infecties onduidelijk is, vermoeden wetenschappers dat de ziekte onder meer wilde dieren circuleert. De dieren kunnen de ziekte oplopen door blootstelling aan mensen, maar ook kan de bacterie overslaan van een ander zoogdier, zoals van een negenbandige gordeldier en rode eekhoorn.

„De symptomen lijken opvallend veel op die van mensen met lepra”, zegt onderzoeksleider Kimberley Hockings over de chimpansees. „Over de huid zijn laesies te zien en er ontstaat een klauwhand.”

Het is de eerste keer dat de ziekte bij wilde chimpansees is ontdekt, wel zijn er gevallen bekend waarvan chimpansees in gevangenschap werden besmet.

Lepra is bij de mens gemakkelijk te behandelen met medicijnen, maar de impact van de ziekte op chimpansees is moeilijk te voorspellen, aldus onderzoekers.

Lepra is een besmettelijke infectieziekte die, indien onbehandeld, kan leiden tot ernstige misvormingen en blindheid.