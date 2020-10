Aanhoudingen voor moord op uitbater Amsterdamse pizzeria

Een andere man - vermoedelijk het eigenlijke doelwit - raakte ernstig gewond. Aan de schietpartij ging een gevecht met deze man - naar verluidt de Servische crimineel Jovan Durovic en een bekende van het gedode slachtoffer - vooraf.

De drie aangehouden mannen worden verdacht van medeplegen van de moord op Savic. Zij zouden geholpen hebben als zogenoemde ’spotters’, ofwel verkenners. De drie mannen zijn aangehouden op drie verschillende dagen in juli. Twee van hen in hun woning in Amsterdam en een in zijn woning in IJmuiden.

Eerder al werd Cherif A. (42) aangehouden als verdachte van de moord op Savic.