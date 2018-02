Werkstraffen voor Koerdische moskeebestormers Dordrecht

Aanleiding voor de strafexpeditie in juni 2016 was het ingooien van een ruit van een woning in een Steven Wiegmanstraat in Wielwijk. De bewoonster had een Koerdische vlag voor het raam gehangen vanwege het behalen van haar diploma en dat was tegen het zere been geweest van een grote groep Turken uit Dordrecht.

Via onder meer Facebook zijn Koerden uit het hele land opgeroepen om bij de Ayasofya moskee aan de Merwedestraat verhaal te gaan halen over de nachtelijke vernieling. De bezoekers van dit islamitische gebedshuis zouden een belangrijke rol hebben gespeeld bij de gebeurtenissen enkele dagen eerder. Verdachte Yelcin K. (32) uit Rotterdam noemde de Turkse moskee tijdens de zitting een ’Grijze Wolven centrum’.

Bekijk ook: OM eist taakstraf Koerdische belagers moskee

Vlam in de pan

De aanwezigen in de moskee roken aanvankelijk geen onraad toen de groep van ongeveer dertig personen bij de moskee arriveerde. Zij dachten aan Syriërs die voor de Iftar-maaltijd kwamen, maar al snel bleek het te gaan om Koerden die op hoge toon een gesprek eisten. Al snel sloeg de vlam in de pan, vielen er over en weer klappen en vloog het meubilair door het gebedshuis.

De ravage was groot. Ⓒ ANP

Een groot aantal betrokkenen kon ondanks de aanwezigheid van bewakingscamera’s in de moskee niet worden achterhaald. K. heeft altijd ontkend bij de moskeebestorming aanwezig te zijn geweest, al heeft zijn telefoon in die periode wel een zendmast in de buurt van de moskee aangestraald. Ook is hij volgens de rechtbank te zien op de camerabeelden. De rechtbank stelt dat hij een van de aanstichters is geweest en een significante rol heeft gespeeld bij het geweld in de moskee.

Opnamen vanaf kast

Ceran A. (22) uit Zaandam heeft toegegeven met haar telefoon video-opnamen te hebben gemaakt van de schermutselingen. Voor een goed overzicht zegt ze op een kast te zijn gaan staan die echter bezweek onder haar gewicht.

De moskee aan de Merwedestraat in Dordrecht. Ⓒ ANP

Vanwege haar geringe rol bij de geweldpleging legde de rechtbank zestig uur werkstraf op. Hasan Y. (26) uit Amsterdam werd vrijgesproken, omdat volgens de rechtbank nergens uit blijkt dat hij bij de strafexpeditie aanwezig is geweest.

Schadeclaims

De moskee en bezoekers hadden schadeclaims van ruim 31000 euro ingediend, maar vanwege het ontbreken van facturen vroeg officier van justitie mevrouw mr. H. van Wijk de rechtbank om de hoogte van het gevraagde bedrag fors te matigen. De rechtbank wees in totaal 2300 euro toe.