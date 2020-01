Flinke wapencollectie ingeleverd bij politie Zaanstreek

„Beter vroeg dan nooit en een goed begin is het halve werk”, schrijft de politie bij de foto op sociale media. Op de afbeelding is een tiental wapens te zien.

Een week geleden bracht De Telegraaf naar buiten dat de korpsleiding van de Nationale Politie zich zorgen maakt over het aantal ernstige steekincidenten onder jongeren. Het was de eerste keer dat de politietop zich uitliet over de messen- en steekproblematiek.

’Messentrekkers willen op Rambo lijken’

Zo troffen agenten op zondagmiddag 5 januari nog enorme messen aan bij tieners van amper 12 á 13 jaar. Zij bedreigden daarmee een leeftijdsgenoot, zo meldde een wijkagent destijds op sociale media. Hij riep ouders op om de zakken en tassen van hun kinderen na te kijken op de afschuwelijke en dodelijke steekwapens en plaatste foto’s. „Bespreek dit, kom in actie! Want er gaan nog veel meer incidenten als dit plaatsvinden als we er met z’n allen niets aan doen...”

Volgens een messenexpert willen zulke jochies de blits maken en op Rambo lijken. „Kijk, die geven geen 100 euro uit aan een mes. Maar ze willen wel op Rambo lijken.”