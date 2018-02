Chinese dierentuin voert puppy’s aan python

De schokkende foto’s en video’s van het moment dat een puppy wordt opgegeten door een slang werden door bezoekers gepost op het Chinese sociale medianetwerk Weibo. Dat meldt Mail Online.

Een woordvoerder van de dierentuin geeft toe dat er levende puppy’s aan de slangen werden gevoerd. Dit naar aanleiding van de schokkende beelden die bezoekers maakten toen een van de hondjes in het verblijf van de slang werd gegooid. „De verzorgers hebben inderdaad puppy’s aan de slangen gevoerd. Mijn bazen hebben met de desbetreffende personen gesproken en het zal in de toekomst niet meer gebeuren”, aldus de woordvoerder.

De beelden zijn ook terechtgekomen bij dierenrechtenorganisatie PETA Asia. „Dit laat wederom zien hoe belangrijk het is om een dierenrechten-wet in te voeren in China”, zegt een woordvoerder van PETA. Er bestaat in China wel een wet om wilde dieren te beschermen, maar daar vallen dieren als honden en katten niet onder.