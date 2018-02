Doodgeschoten Mohammed in Marokko begraven

Tent voor de gasten voorafgaand aan de begrafenis van de zeventienjarige Mohammed Bouchikhi in Marokko. Ⓒ ANP

BERKANE - Zijn naaste vrienden kunnen het nog steeds niet bevatten dat ze hier in Marokko definitief afscheid moeten nemen van hun vriend, Mohammed Bouchikhi. De 17-jarige jongen werd een week geleden per ongeluk doodgeschoten, toen hij als stagiair aan het werk was in buurthuis Wittenburg in Amsterdam.