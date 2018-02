Veel belangstelling voor uitvaart Mohammed

Tent voor de gasten voorafgaand aan de begrafenis van de zeventienjarige Mohammed Bouchikhi in Marokko. Ⓒ ANP

BERKANE - De uitvaartceremonie van de zeventienjarige Amsterdammer Mohammed die vorige week werd doodgeschoten, is onder veel belangstelling begonnen in een moskee in de Marokkaanse stad Berkane. Enkele honderden mensen wonen de dienst bij. Onder hen is de burgemeester van Berkane, die ook kort met de vader van Mohammed sprak.