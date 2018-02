Vader koopt spotje rond Super Bowl; om Trump te kunnen toespreken

Stephen Eimers verloor zijn zeventienjarige dochter Hannah eind 2016 toen zij tegen een vangrail aanreed en door de veiligheidsvoorziening werd doorboord. De familie heeft de fabrikant aangeklaagd.

De bewuste vangrail was vlak voor het ongeluk van de lijst ’goedgekeurde veiligheidsmaatregelen’ gehaald, maar exemplaren stonden nog op honderden plaatsen langs de snelwegen.

Eimers wil dat de president nadenkt over mogelijkheden om de infrastructuur beter te beveiligen. Hij kocht daarom een reclamespot, zo meldt de New York Post.

De Super Bowl is de finale van het American Football-seizoen en het grootste eendaagse sportevenement in de Verenigde Staten. Reclamespotjes rondom de nationale uitzending van NBC kosten zomaar $5 miljoen, maar zoveel kon Stephen Eimers niet betalen. De man gokt erop dat president Trump de wedstrijd bekijkt vanaf zijn golfresort in Mar-a-Lago en heeft een tijdslot gekocht op een lokaal netwerk: voor $1000.