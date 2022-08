Zeewolde na Facebook-debacle in de race voor nieuw defensiecomplex

Meta, het moederbedrijf van Facebook, besloot vorige maand om de bouw van het megadatacenter in Zeewolde af te blazen. Kort daarvoor keerde het kabinet zich tegen de lokale plannen, nadat eerder de nieuwe gemeenteraad van Zeewolde het datacenter niet meer zag zitten. De kritiek op de komst van het energieslurpende complex zwol al geruime tijd aan.

Bekijk ook: Moederbedrijf Facebook staakt plan voor datacenter Zeewolde

Nu blijkt dat het terrein in Zeewolde in beeld voor een groot nieuw te bouwen defensiecomplex. De gemeente Zeewolde heeft dit maandag zelf naar buiten gebracht. „Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil open en duidelijk over deze ontwikkeling zijn”, staat in een verklaring van de gemeente. „In het najaar wordt meer bekend welke plannen het ministerie heeft.”

Verhuizen

Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) onthulde afgelopen mei het plan om op een ’centrale plek in Nederland’ een grote kazerne te bouwen voor alle ondersteunende eenheden van het leger. Een flink aantal kleinere kazernes elders in het land sluit daardoor de deuren. „Onze mensen hoeven daardoor minder vaak te verhuizen”, zei hij toen.

Het ziet er nu dus naar uit dat veel defensiemedewerkers over een aantal jaar in Zeewolde aan het werk kunnen. Hoewel nog niets vaststaat: „Zeewolde is een van de partijen waarmee we spreken”, zegt een defensiewoordvoerder. „De keuze moet nog worden gemaakt.”

Volgens de woordvoerder is het ’niet gebruikelijk’ dat Zeewolde zelf naar buiten heeft gebracht dat er wordt gepraat over de komst van het defensiecomplex. Na het debacle met Meta wil het nieuwe college van Zeewolde transparanter zijn. ,,Wij begrijpen dat op zich, maar het is wel zo dat de gesprekken nog in een verkennende fase zijn.” Het is niet bekend welke andere gemeenten mogelijk in beeld zijn voor de nieuwe kazerne.