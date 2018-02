D66 komt met donorbrief

De kritiek van senatoren van met name PvdA, CDA en VVD spitst zich toe op de rol die nabestaanden zouden moeten hebben in het proces van orgaandonatie. Ze vragen zich af of het niet beter is dat in de donorwet van D66 komt te staan dat nabestaanden vetorecht krijgen. Het zou betekenen dat zij het doneren van de organen van hun geliefde aan een ander kunnen tegenhouden, ook al heeft de overledene aangegeven wel donor te willen zijn, of geen bezwaar te hebben tegen transplantatie.

Dijkstra laat in haar brief weten dat het vetorecht er wat haar betreft niet komt. De wil van nabestaande is in de huidige wet voor artsen al doorslaggevend, in de nieuwe wet van D66 blijft dat hetzelfde.

Debat

Het debat in de Eerste Kamer over het veelbesproken D66-plan had eigenlijk afgelopen dinsdag al afgerond moeten zijn. Besloten werd om het debat vanwege de vele resterende onduidelijkheden stil te leggen zodat Dijkstra, die de wet namens haar partij verdedigt, een tweede kans krijgt om de vraagtekens weg te nemen.

Kamerlid Dijkstra maakte tijdens het debat volgens meerdere senatoren geen goede beurt. Ze gaf warrig antwoord op vragen en joeg Eerste Kamerleden op de kast met de opmerking ’garantie geef je alleen op stofuigers’. In haar brief erkent de politica dat haar optreden beter had gekund. Ze vindt dat ze een aantal zaken ’onvoldoende heeft kunnen verhelderen’. „Ik waardeer de gelegenheid zeer om een nadere uiteenzetting te kunnen geven.”

Nu de brief er is, zal het debat aanstaande dinsdag worden hervat. Een week later volgt dan de hoofdelijke stemming, die nog steeds bloedstollend spannend belooft te worden.

Stemming

Een aantal partijen heeft al aangegeven tegen de donorwet te zullen stemmen. Dat draait onder meer om PVV, CU, SGP en de Dierenpartij. Andere fracties zoals SP en D66 zijn er juist erg van gecharmeerd.

Er zijn vier partijen waarin verdeeldheid heerst: VVD, CDA, PvdA en GL. Vooral onduidelijk is wat de liberalen gaan doen. De kaarten worden in de fractie stevig tegen de borst gehouden. De VVD is in de Senaat met 13 zetels de grootste partij.

Bij het CDA gaan naar verluidt vier senatoren voor de wet stemmen, twee zouden nog twijfelen. In de Tweede Kamer, waar de wet met slechts één stem verschil werd aangenomen, stemden alle CDA’ers tegen.

D66 wil het systeem van orgaandonatie op de schop nemen omdat dit volgens de partij meer donoren oplevert. Wie zich nu om welke reden dan ook niet registreert, is geen donor. De democraten willen dat zij straks te boek komen te staan als mensen die ’geen bezwaar’ hebben tegen orgaandonatie.