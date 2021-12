Juwelier Amsterdamse Jan Evertsenstraat opnieuw doelwit van explosie

Getuigen zagen na de harde knal rond 04.40 uur ook vlammen. Er zijn bij de ontploffing geen gewonden gevallen. Wel is er veel schade aan de gevel. Of er buit is gemaakt, is nog niet bekend. Rond 08.30 uur was de omgeving weer grotendeels vrijgegeven.

Ⓒ Laurens Bosch

In maart van dit jaar was er een plofkraak bij dezelfde juwelier. De politie onderzoekt of er een verband is met deze explosie. Zaterdag zou de juwelier voor het eerst na negen maanden weer open gaan. In maart vond de plofkraak eveneens plaats één dag voordat de juwelier weer zijn deuren zou openen. Het was een grove plofkraak. Daarbij ontstond grote schade, ook aan de omliggende panden. De eigenaar sprak destijds over „een nachtmerrie.”

Het gaat om juwelierszaak Midyat. Het afgelopen halfjaar is gebruikt om de zaak grondig te verbouwen. Ook de boven woningen de juwelier gelegen woningen boven hebben volgens de Westkrant weer nieuwe ramen en kozijnen gekregen. Op de Facebook-pagina schreef de eigenaar eerder deze week: „Wij willen iedereen bedanken voor hun steun, lieve berichtjes en hulp. Wij kunnen niet wachten om onze klanten weer te verwelkomen.”

’Verschrikkelijk wat hier gebeurt is’

Voor de zaak op de Jan Evertsenstraat herinneren de ballonnen er aan dat het deze zaterdag een feestelijke heropening moest worden. De etalageruiten en de glazen winkeldeur zijn enorm gehavend. „Verschrikkelijk wat hier gebeurt is”, zegt een passerende buurvrouw. Desondanks wil de eigenaar zich niet laten kisten en hoopt in de loop van de middag alsnog zijn deuren te openen. „De mensen die verantwoordelijk zijn voor de explosie, zijn niet binnen geweest”, zegt een familielid van de eigenaar. „Mogelijk zijn het dezelfde daders als van de plofkraak in maart. Die zijn nog steeds niet gepakt.” De eigenaar heeft zelf camera’s opgehangen rondom de winkel. Het is nog niet duidelijk of die beelden wat opleveren.