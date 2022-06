Staatsmedia Noord-Korea: 1600 mensen getroffen door darmvirus

Kopieer naar clipboard

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Ⓒ ANP / Associated Press

PYONGYANG - In Noord-Korea hebben zo’n 1600 mensen een darmvirus opgelopen, meldt staatsomroep KCNA. De autoriteiten spreken van een nieuwe epidemie in de provincie Zuid-Hwanghae. Noord-Korea zegt dat nog niet bekend is om wat voor virus het gaat. Volgens buitenlandse experts zou het kunnen gaan om cholera of tyfus. -