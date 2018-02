Aardbeving bleek toch iets anders

De knal die kennelijk in een groot gebied in de regio Veendam te horen was, blijkt afkomstig van een F 16 die door de geluidsbarrière ging boven de Noordzee. Dat gebeurde volgens RTV Noord zestig kilometer uit de kust en op tien kilometer hoogte. Door bijzondere weersomstandigheden was de klap op grote afstand te horen.

Ook de regionale zender werd door diverse bewoners getipt over ’een nieuwe aardschok’.

Rond tien januari was er eenzelfde soort knal te horen, aldus de omroep. Ook toen vloog er een vliegtuig boven de Noordzee door de geluidsbarrière en waren de bijzondere weersomstandigheden hetzelfde.

Volgens de Luchtmacht zijn er geen vliegregels overtreden. Het komt vaker voor dat er klachten uit de wijde omgeving binnenkomen. „Zo horen mensen in Drachten ook wel eens bommen die we op Vlieland laten afgaan.”