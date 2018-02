Levenslang voor aanslag moskee Londen

De rechtbank achtte de 48-jarige Darren Osborne onder meer schuldig aan moord op een 51-jarige man. Volgens justitie had hij een zelfmoordaanslag willen plegen en verwachtte hij te worden doodgeschoten.

Osborn vertelde tijdens de zitting dat hij eigenlijk een ander doel voor ogen had. Hij wilde Labour-leider Jeremy Corbyn doodrijden tijdens een pro-Palestijnse demonstratie. Omdat daar de straten waren afgezet, pleegde hij een aanslag op de moskee in Finsbury Park in het noorden van Londen.

Hij reed kort na middernacht 19 juni vorig jaar in op moslims die de moskee verlieten na het ramadangebed.