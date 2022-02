Handhavers maken einde aan feest in Patronaat in Haarlem

Archiefbeeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

HAARLEM - Handhavers hebben zaterdagavond een einde gemaakt aan het feest in het Patronaat in Haarlem. Om 22.45 uur sommeerden boa’s de club om te stoppen met de optredens, zegt directeur Jolanda Beyer. „We hebben gevraagd of we nog even door konden gaan, maar dat was geen optie.”