'Ego Timmermans groter dan van oude communistische leiders'

Amsterdam - Frans Timmermans presenteerde deze week zijn klimaatplan voor de Europese Unie. Uit de toespraak en de plannen blijkt wel hoe groot zijn ego is, zegt Wierd Duk in deze aflevering van de podcast. En verder: een nieuwe migrantenstroom vanuit Turkije en Griekenland zal de kloof tussen links en rechts alleen maar vergroten, en we hebben het over Frits Huffnagel, die de woede van homobelangenvereniging COC op de hals haalde met een uitspraak over opvang in de regio. Beluister de hele podcast hier, of hieronder.