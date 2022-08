Kritiek op ’overambitieuze’ minister Karien van Gennip: ’Ze gaat door roeien en ruiten’

De Kwestie

’Leuk als veel Nederlanders goed Engels kunnen, maar waar is de eigen basiskennis gebleven?’

Engels krijgt meer en meer ruimte in het Nederlandse hoger onderwijs. Er zijn nu 677 Engelstalige universitaire opleidingen, en maar 318 in het Nederlands. Tot afschuw van onze lezers, die hun ongenoegen lieten horen in De Kwestie. Zij vragen zich met name af wat het nut van Engels onderwijs is, als...