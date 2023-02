Premium Het beste van De Telegraaf

Kritiek op draconische wetten om monarchie te beschermen Beschuldigd van majesteitsschennis; zorgen om Thaise hongerstakers

Amsterdam - In Thailand is grote bezorgdheid over twee jonge, zieke activisten die sinds vorige maand in hongerstaking zijn. Ze eisen binnen drie dagen de vrijlating van politieke gevangenen in het land. Als dat niet gebeurt, zullen ze medische behandeling weigeren en het ziekenhuis verlaten.