Man (72) krijgt te horen dat hij een ton heeft gewonnen, maar gaat naar huis met een dinerbon

Volgens Wim sloeg zijn kast de bewuste dag eind juli rond vijf uur op tilt. „Ik wist niet meteen wat er aan de hand was”, zo vertelt hij aan Omroep Brabant. Medewerkers van het casino waren er snel bij om het stel te feliciteren. „Ze kwamen naar ons toe en zeiden dat we een ton hadden gewonnen. Mijn vrouw viel bijna van haar stoel van de schrik.”

Een medewerkster deed een check en bevestigde de prijs. Daarna deed een manager nog een extra controle en hielp Wim en zijn vrouw vervolgens uit de droom. „Toen hij terugkwam zei hij dat er een fout was gemaakt en dat ik niet had gewonnen.” In eerste instantie reageerde Wim nuchter: „Ik had nog niet echt concrete plannen voor het geld omdat ik dacht: eerst zien, dan geloven. Waarschijnlijk waren we van het geld op vakantie gegaan en hadden we een deel aan onze kinderen gegeven.”

Wim en zijn vrouw gaan niet helemaal met lege handen naar huis: van het casino krijgen ze een dinerbon. Maar dat schiet hem in het verkeerde keelgat. „Dat kost Holland Casino een paar tientjes terwijl ze net een fout met een ton hebben gemaakt. Ik vind een dinerbon belachelijk voor zo’n grote fout. Het is echt een enorme domper.”

De twee zijn nog uitgenodigd voor een gesprek met medewerkers van het casino. Holland Casino laat weten. „Het ging om een Mystery Jackpot. Dat zijn altijd kleine prijzen: in dit geval een bedrag van 88 euro. Alleen een medewerkster heeft de meldcode van deze prijs aangezien voor een groot geldbedrag.” Volgens de woordvoerder wordt de speelautomaat geblokkeerd bij een Mystery Jackpot, maar wordt er geen prijs op het apparaat gemeld. Dat verklaart waarom Wim dacht dat het apparaat op tilt sloeg.