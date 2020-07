Waarschuwing om brein-etende amoebe: ’Pas op met warm zwemwater’

Naegleria fowleri, een eencellige parasiet, komt je lichaam binnen via de neus. Het beest baant zich vervolgens een weg naar de hersenen. Daar kan een infectie optreden genaamd ’PAM’, waarbij het brein wordt ’weggegeten’.

Omdat het imuunsysteem daarbij op hol schiet, is de infectie vrijwel altijd dodelijk.

Officiële waarschuwingen

De parasiet gedijt goed in warm water en slaat vrijwel altijd toe bij zwemmers. De DOH informeert ’mensen die zwemmen in rivieren, meren en plassen’ dat de eencellige ’op hete dagen’ voor problemen kan zorgen.

Zo gaat het: de parasiet komt via de neus het lichaam binnen, gaat verder naar de hersenen, en vreet die aan. Ⓒ 123RF

Een paar officiële waarschuwingen gelden sinds 3 juli in Florida:

- Vermijd wateractiviteiten in warm zoet water, warmwaterbronnen of thermisch vervuild water zoals water bij energiecentrales.

- Vermijd wateractiviteiten in warm zoet water bij hoge watertemperatuur en lage waterstanden.

- Houd de neus dicht of gebruik neusclips bij wateractiviteiten in warm zoetwater zoals meren, rivieren en warmwaterbronnen.

’Ziekte rukt op sinds 2010’

De parasiet is zeer zeldzaam, benadrukt de DOH wel. Sinds 1962 zijn er slechts 37 gevallen in Florida geregistreerd. In heel Amerika gaat het om drie of vier gevallen per jaar. Naegleria fowleri is in Nederland nog nooit gesignaleerd, volgens een RIVM-rapport uit 2010, in België enkele keren.

Dat er toch zo’n waarschuwing wordt uitgegeven, heeft te maken met de dodelijkheid. Een remedie tegen de parasiet is er niet.

Wetenschappers suggereren dat klimaatverandering de eencellige in de kaart speelt. Het oppervlaktewater op veel plekken wordt warmer. Daardoor zal de parasiet steeds verder naar het noorden oprukken. Overigens is de ziekte ook ’ondergerapporteerd’, stelden wetenschappers afgelopen november nog in het wetenschappelijke journal Cell. Sommige mensen gaan dood zonder indicatie.

De wetenschappers gaven hun artikel de headline ’Is Naegleria fowleri een opkomende parasiet?’. Sinds 2010 wordt de ziekte PAM vaker gemeld, en in de toekomst zal de eencellige vermoedelijk nog vaker opduiken, claimen de onderzoekers.