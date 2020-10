Vier woningen in Amsterdam gesloten na schietpartij

De woningen hebben een connectie, omdat er leden van één familie en hun schoonfamilie wonen. Om welke familie het precies gaat, laat de gemeente niet weten.

Naast de benedenwoning in de flat Groeneveen zijn er ook woningen gesloten op de Huigenbos en in de Schelluinenstraat. ,,De openbare orde rondom vier verschillende woningen is herhaaldelijk en ernstig verstoord. De woningen zijn alle vier per direct voor drie maanden gesloten op grond van de Gemeentewet”, laat de gemeente in een persbericht weten.

Uit politierapportages blijkt dat op 12 oktober voor de vijfde keer binnen zes weken de openbare orde werd verstoord. Dit betrof de woning aan Groeneveen.