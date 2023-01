’Gepakte maffiabaas verschool zich in bescheiden appartement, maar droeg horloge van 35.000 euro’

De gevreesde maffiabaas werd maandag in Palermo gearresteerd toen hij bij een privékliniek in de rij stond om een medische test te laten doen. Volgens de privékliniek leed hij aan kanker, en onderging hij daar chemotherapie. Hij liet zich behandelen onder de valse naam Bonafede.

Na de arrestatie ontdekten de autoriteiten de vermoedelijke schuilplaats van de 60-jarige maffiabaas, die dertig jaar lang onder de radar wist te blijven. Het bescheiden appartement ligt in een gemiddelde wijk in het stadje Campobello di Mazara, in het westen van Sicilië. Het stadje ligt op slechts een paar kilometer van zijn thuisstad Castelvetrano. Volgens Italiaanse autoriteiten werden er geen wapens gevonden.

Matteo Messina Denaro werd maandag door zwaarbewapende elite-eenheden opgepakt in Palermo. Ⓒ ANP

De woning wordt minitieus uitgekamd door forensisch specialisten. Denaro zou er gedurende langere tijd hebben gewoond. Hoe lang hij er precies woonde, is niet duidelijk. Volgens onderzoekers werd hij maandag vanuit Campobello di Mazara naar Palermo gereden, waar hij vervolgens bij de La Maddalena-kliniek werd opgepakt.

Denaro staat bekend om zijn voorliefde voor dure spullen, met name kleding, horloges en zonnebrillen. Na zijn arrestatie zou hij zijn overgebracht naar het Italiaanse vasteland. Waar hij precies wordt vastgehouden, is nog onduidelijk.