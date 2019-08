Kabinet traditioneel de hei op

Dit keer is voor hotel Bos & Ven gekozen, dat in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog de verzamelplek was van het toenmalige kabinet Gerbrandy. De verre voorganger van premier Rutte vergaderde na het ballingschap in Londen met zijn ministers in het hotel en stuurde van daaruit het herstel van het landsbestuur aan.

Volgens historicus Loe de Jong vergaderden de bewindspersonen destijds ’in dikke overjassen gehuld’. De eerste vergadering zou zijn geëindigd toen de uit Londen meegebrachte kaars was opgebrand. De werkomstandigheden beloven nu royaler te zijn.

Herdenking

Het kabinet koos voor de locatie, omdat Nederland dit jaar herdenkt dat de bevrijding 75 jaar geleden begon. Tijdens de heidag wordt in ontspannen sfeer aan ministers en staatssecretarissen gevraagd wat zij zien als de grootste uitdagingen voor het kabinet.

Eerdere edities van de heidag hadden plaats op een Overijssels landgoed, een Wassenaarse strandtent en Delft. Vorig jaar troffen de kabinetsleden elkaar in het Catshuis.