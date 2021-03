Halsema over containerbaby: ’Een meisje dat twee keer is geboren’

Halsema stipte aan dat het in de Stopera ongebruikelijk is om de geboorte van een kindje aan te kondigen. „We maken vandaag een uitzondering voor heel bijzonder meisje. Een meisje dat twee keer is geboren”, zei Halsema.

„Haar tweede leven begon op 21 februari in Amsterdam Zuidoost. Ze dankt het aan hele oplettende bewoners van Holendrecht, niet-aarzelende politieagenten en brandweermannen en geweldige medewerkers van de ambulance”, zo dankte Halsema de hulpverleners en de bewoners die vanuit de vuilcontainer rond half elf ’s avonds jammerend babygeluid hoorden. De buurtbewoners belden de hulpdiensten, die het kleine meisje in een gele Jumbo-tas aantroffen.

Ongeloof

Halsema: „Een flink aantal van hen trof ik vorige week aan. Ze stonden nog te trillen op hun benen. Van schrik, ongeloof en verdriet. Hoe kunnen mensen de keus maken om op die manier afstand te doen van zo’n prachtig meisje? Al pratend legden we de puzzelstukjes over wat er die dag was gebeurd op hun plek. En zo maakte het verdriet langzaam plaats voor het besef dat er op die februariavond, in Holendrecht, zich een klein wondertje heeft voltrokken. Toen het meest weerloze mensje werd gehoord. Toen het aller kwetsbaarste Amsterdammertje een kans heeft gekregen. Een kans om het leven lief te hebben.”

Halsema dankte eerder de vinders van het meisje en de hulpverleners. „Namens de hele stad wens ik haar een leven vol liefde.” De twee ouders van de pasgeboren baby zijn eind vorige maand aangehouden. Het betreffen twee minderjarigen van 17 jaar oud, die door het Openbaar Ministerie werden voorgedragen bij de rechter-commissaris en worden verdacht van een poging tot kindermoord. Zij erkenden dat zij de ouders van het meisje zijn.