Duitse flat met honderden bewoners compleet in quarantaine

Met de maatregel hoopt de Nedersaksische stad de uitbraak te stoppen. De autoriteiten gaan ervan uit dat veel mensen in het gebouw in contact zijn geweest met mensen die het virus met zich meedragen. Alle bewoners moeten een mondkapje op. Ook is er een medische post ingericht voor het gebouw. Er zouden veel families van grote omvang in de flat en omgeving wonen.

Of de uitbraak betekent dat versoepelingen in Göttingen worden teruggedraaid, is nog niet duidelijk. De laatste week steeg het aantal geïnfecteerden in de stad en omstreken tot 44,86 gevallen per 100.000 inwoners.

In het wooncomplex waren aanvankelijk twee besmettingsgevallen gevonden, waarop de gemeente de bewoners maandag en dinsdag liet testen in een mobiel testcentrum. In totaal werden bijna zevenhonderd mensen getest, ook sommigen van buiten het complex.

Ramadan

In het Iduna-complex, een flat van achttien verdiepingen aan de noordelijke rand van de binnenstad, was eerder al een corona-uitbraak. Volgens Duitse media vermoeden de autoriteiten dat de viering van het einde van de ramadan in grote families mede oorzaak is geweest van de besmettingen.

Dinsdag werd bekend dat honderden inwoners van de Berlijnse achterstandswijk Neukölln in quarantaine moeten nadat tientallen personen besmet bleken met het coronavirus. Ook daar moeten alle bewoners van enkele appartementencomplexen binnenblijven.

Bijna 9000 Duitsers overleden

De Duitse evenknie van het RIVM, het Robert Koch Institut, meldde donderdag dat het coronavirus in het laatste etmaal bij nog eens 580 mensen is vastgesteld. Het totaal staat nu op 187.764 gevallen. Het dodental door het longvirus is met 26 gestegen, waarmee het totale dodental uitkomt op zeker 8856 mensen.