’Scherpschutters doodden stakers bij protesten Myanmar’

Vakbonden hadden opgeroepen tot een algemene staking om de economie volledig tot stilstand te brengen. „Dit is de tijd om in actie te komen om de democratie te verdedigen”, schreven ze in een gezamenlijke verklaring. Getuigen zeggen dat in Yangon, de grootste stad van het land, alleen een paar theewinkels open waren.

Bekijk ook: Speculatie over lange arm van China bij coup Myanmar

Sommige ambtenaren hadden het werk eerder al neergelegd, tot woede van de junta. Die heeft gedreigd overheidspersoneel te ontslaan dat doorgaat met staken. Veiligheidstroepen treden ondertussen met steeds meer geweld op tegen demonstrerende burgers. Er zijn naar schatting zeker 50 doden gevallen en 1800 arrestaties verricht sinds het leger op 1 februari de macht greep. Regeringsleider Aung San Suu Kyi werd toen gearresteerd.