Feest in Amstelveen escaleert: Marechaussee op de stoep

Ⓒ VLN NIEUWS

AMSTELVEEN - Een feest op bedrijventerrein Legmeer in Amstelveen is in de nacht van zaterdag op zondag flink uit de hand gelopen. De politie en Koninklijke Marechaussee waren in groten getale aanwezig en hebben meerdere mensen aangehouden.