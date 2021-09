Boeing-vliegtuig Air France-KLM maakt noodlanding in Beijing na ’knal’

Video

Bewoners klaar met auto vermoorde vrouw: ‘Waarom staat-ie hier?!’

Al 10 maanden staat er een rode Subaru Vivio op een parkeerplaats aan het Brücknerlaantje in Nijkerk. De auto was van een 85-jarige vrouw die vorig jaar werd vermoord. Jeroen Holtrop spreekt buurtbewoners over wat zij vinden dat er met de auto moet gebeuren.