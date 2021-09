Boeing-vliegtuig Air France maakt noodlanding in Beijing na ’knal’

Buitenland

Getuige in zaak tegen ex-premier Netanyahu komt om bij vliegtuigcrash

Bij een vliegtuigcrash in de buurt van het Griekse eiland Samos is maandag een getuige in de zaak tegen de Israëlische ex-premier Benjamin Netanyahu omgekomen, melden Griekse luchtvaartautoriteiten. De 69-jarige Haim Giron was een voormalig topman bij het Israëlische ministerie van Communicatie.