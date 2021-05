Honderden coronadoden nog altijd opgeslagen in koelwagens New York

In de wagens, die sinds april dienden als noodoplossing voor het hoge aantal coronadoden in de stad, liggen 750 lichamen opgeslagen. De wagens waren neergezet om families extra tijd te geven voor een passende uitvaart, maar waren wel bedoeld als een tijdelijke oplossing, meldt Dina Maniotis van Chief Medical Examiner’s Office aan de New York post.

Opslag

Een groot deel van de families van de overleden personen in de opslagwagens hebben de stad verzocht de lichamen te begraven op Hart island. Raadsman Mark Gjonaj vraagt zich af waarom de lichamen nog altijd liggen opgeslagen in de koelwagens en er nog niet op dit verzoek is ingegaan. Hierbij hekelt hij het woord ’opslag’, wanneer er verwezen wordt naar de doden.

Omdat door het hoge aantal doden begrafenisondernemingen overuren moesten draaien, werden de koelwagens als tijdelijke oplossing ingezet. Destijds waren dat 1300 lichamen, laat de New York Post weten.

Hart Island is grootste publieke begraafplaats van het land. Er liggen daar meer dan 1 miljoen mensen. In 2020 is daar met 2666 een recordaantal mensen begraven. Dit zouden er doorgaans 1200 zijn.