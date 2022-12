Premium Het beste van De Telegraaf

Surfdrama: Nederlander (33) overleden aan verwondingen na extreme windvlaag in Zuid-Afrika

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ 123RF

MUIZENBERG - Een 33-jarige Nederlander is in Zuid-Afrika op dramatische wijze om het leven gekomen nadat hij tijdens het kitesurfen door een extreme windvlaag werd gevangen en opgetild. Onze landgenoot werd volgens Zuid-Afrikaanse media honderden meters van zee gevoerd door het ongekende natuurgeweld, en overleed korte tijd later in het ziekenhuis.