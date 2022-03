Zeven ambulances nodig voor studentenfeest op partyboot Rotterdam

Op de partyboot zouden 222 passagiers aanwezig zijn voor een feest. Nadat de onwel geworden personen van boord waren gehaald is de boot een stuk verderop aan de Boompjeskade aangemeerd. Daar is het feest beëindigd. Meerdere personen zijn ter plaatse in ambulances nagekeken. Volgens de politie was er alleen alcohol in het spel. Of er ook mensen mee naar het ziekenhuis moesten is volgens Rijnmond niet duidelijk.