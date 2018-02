Nigel, de eenzaamste vogel ter wereld, overleden

Jarenlang was Nigels de enige jan-van-gent op Mana Island, even ten noorden van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Zijn enige gezelschap: 80 betonnen exemplaren, in 2012 op de kust neergezet om een nieuwe kolonie jan-van-genten te lokken.

Er werden zelfs systemen neergezet om de lokroep van jan-van-genten na te bootsen en vrijwilligers schilderden jaarlijks jan-van-gentenpoep op de rotsen. Niets werkte echt; alleen Nigel verscheen in 2015. Groot feest, maar daar bleef het bij. Nigel had geen hart van steen en werd verliefd op een van de betonnen lokvogels, zo weet de Daily Mail.

Hij bouwde zelfs een liefdesnest voor haar/het en eind vorige maand stierf Nigel zoals hij leefde: tussen de betonnen neppers.