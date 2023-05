Premium Het beste van De Telegraaf

Aantal boetes voor geluidsoverlast in het verkeer nog nooit zo hoog: ’Herrie loopt spuigaten uit’

Door Gerda Frankenhuis en Gijsbert Termaat

Den Haag - De politie heeft de handen vol aan herrie in het verkeer door hard optrekkende motoren en auto’s, knallende uitlaten en gierende banden. Het aantal boetes dat uitgedeeld werd voor geluidsoverlast was in 2022 met 3805 bekeuringen nog nooit zo hoog en meer dan een verdubbeling ten opzichte van drie jaar terug. Dat blijkt uit cijfers die de politie op verzoek van De Telegraaf verzamelde.