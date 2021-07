Meisje dat agenten mishandelde beweert corona te hebben: ‘Zo, jullie nu lekker ook’

De politie werd vrijdagochtend naar een woning gestuurd waar een meisje zou verblijven die hulp nodig had. Haar omgeving was bang dat ze zichzelf iets zou aandoen. Het meisje zou volgens de rechter naar een jeugdinstelling moeten, maar dat wilde ze niet.

In verzet

De minderjarige ging echter vol in verzet toen de politie bij de woning arriveerde. ,,Hierbij mishandelde zij een van ons en uitte zij bedreigingen naar de rest’’, schrijft de politie op Facebook. ,, Door haar verzet waren er meerdere collega's nodig om haar over te brengen naar het bureau en in te sluiten.’’

Daarmee was de situatie niet gekalmeerd: toen het meisje eenmaal in de cel zat, beweerde ze corona te hebben. ,,Zo, jullie nu lekker ook’’, had het meisje tegen de agenten gezegd. ,,Op advies van de medische diensten zitten daardoor nu meerdere van onze collega's in quarantaine’’, aldus de politie op Facebook.

Tegen het meisje is aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging.