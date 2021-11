Premium Het beste van De Telegraaf

Afgewezen asielzoeker achter bomaanslag bij ziekenhuis in Liverpool

Beeld van een bewakingscamera van de brandende taxi na de explosie. Ⓒ CCTV via REUTERS

Londen - De mislukte bomaanslag bij een ziekenhuis in het Britse Liverpool is waarschijnlijk veroorzaakt uit woede over een geweigerde asielaanvraag. De 32-jarige Emad Jamil al-Swealmeen lag al jaren in de clinch met Britse asielautoriteiten.