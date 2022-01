Robert F. Kennedy Jr. door het stof na vergelijking vaccinatieplicht met Anne Frank

Het Holocaust Museum in Washington sprak van ’roekeloze’ woorden van Kennedy Jr. tijdens een bijeenkomst over de wereldwijde coronacrisis. „Vergelijkingen maken met de Holocaust, de moord op zes miljoen Joden, voor een politieke agenda is schandalig en diep beledigend. Degenen die achteloos een beroep doen op Anne Frank ... maken misbruik van de geschiedenis”, liet het museum in een verklaring op sociale media weten.

Kennedy Jr., zoon van de doodgeschoten president John F. Kennedy, keerde zich zondag in Washington tijdens een toespraak andermaal tegen coronavaccinatiemandaten. „Zelfs in het Duitsland van Adolf Hitler kon je nog de Alpen oversteken om naar Zwitserland te gaan. Of kon je je verstoppen op zolder zoals Anne Frank.”

Dinsdag ging de Amerikaan door het stof voor zijn beweringen. „Mijn excuses voor mijn verwijzing naar Anne Frank, vooral naar families die geleden hebben onder de gruwelen van de Holocaust. Het was mijn bedoeling om voorbeelden van barbaarsheid uit het verleden te gebruiken om de gevaren van nieuwe controletechnologieën te laten zien. Voor zover mijn opmerkingen pijn hebben gedaan, spijt dat me oprecht en diep”, twitterde hij.