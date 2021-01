Politie: ondernemer Julianadorp sloeg agent met hamer op hoofd

Anders dan eerder werd gemeld in regionale nieuwsmedia, ging het niet om een ruzie tussen jongeren en ondernemers, maar om een incident met een winkeleigenaar die zijn winkel wilde beschermen, verduidelijkt een woordvoerder tegenover De Telegraaf.

Emoties

Het incident gebeurde bij winkelcentrum Dorperweerth aan de Drooghe Bol. „We werden om 19.30 uur opgeroepen om mogelijke ongeregeldheden. Daar bleek niets van. Er was een clubje jongeren. Zij gingen keurig weg. Maar even later werden onze agenten aangesproken door mensen over een vrouw, ietsjes verderop. Zij zou wapens bij zich hebben.”

De agenten namen poolshoogte en gingen in gesprek met de vrouw. „Zij wilde haar winkel beschermen, was bang dat die geplunderd werd. Ze was heel emotioneel. Logisch, natuurlijk. Maar we hebben gezegd: joh, leg die wapens weg. Dat deed ze ook.”

Ⓒ GLOCALmedia

Terwijl zich een groepje mensen om het tafereel had verzameld, kwam nu ook een man uit de winkel gelopen. „Die pakte de wapens weer op. Dus de agenten zeiden weer: meneer, leg nu die wapens weg.” De meneer deed dat niet. Volgens de politie ontstond een ’woordenwisseling’ waarbij het groepje eromheen zich tegen de agenten keerden. Die moesten hun wapenstok trekken en sloegen terug.

Man slaat met hamer

Ook tussen de politie en de man ontstond tumult. Op enig moment zag de winkeleigenaar – volgens lokale media ging het om een telefoonshop, de politie wil dat niet zeggen – kans om een agent op zijn hoofd te slaan met een hamer. „Daarna ontstond weer een worsteling en uiteindelijk is de man aangehouden.”

De winkeleigenaar, een 42-jarige inwoner van Julianadorp, heeft meerdere klappen gekregen met de wapenstok. Hij is voor zover bekend niet gewond geraakt. De agent heeft een hoofdwond en is in het ziekenhuis nagekeken. Hij raakte ook nog gewond aan de arm en heeft aangifte gedaan wegens ernstige mishandeling.

Ⓒ GLOCALmedia

’Dit niet de bedoeling’

De politie benadrukt dat er dus geen sprake was van rellende jongeren. Het gaat om een losstaand incident, wat wel een verband heeft met de reljeugd omdat de winkeleigenaar zijn zaak wilde beschermen. Begrijpelijk, aldus de politie. „Maar het is niet de bedoeling om dat met hamers te doen. Als wij dan meermaals vragen om die weg te leggen, moet je daar aan voldoen.” Eerder kregen ondernemers en politie het in Geleen met elkaar aan de stok.

Het incident heeft indruk gemaakt in de buurt. Lange tijd cirkelde een politiehelikopter boven het gebied. Een van de werknemers van De Kruidvat in Dorperweerth is ’s avonds poolshoogte gaan nemen. De winkel waar hij werkt heeft tijdens de samenscholing geen schade opgelopen. ,,Er was veel politie op de been, maar ik heb niet gezien dat ergens iets is gesloopt. Het was in Julianadorp vele malen rustiger dan in Maastricht of Den Haag.’’

Rustige nacht

De afgelopen dinsdagnacht was landelijk veel rustiger dan de twee nachten ervoor, waarin rellen voorkwamen met plunderingen van winkels. Die bleven dinsdagnacht uit.