’Politie zet wapenstok in bij ruzie ondernemer en jeugd Julianadorp’

Een persoon is aangehouden. Volgens Regio Noordkop gaat het om een eigenaar van een telefoonshop. Hij zou ook door de politie zijn geslagen. Een politiewoordvoerder kan de precieze gang van zaken woensdagochtend nog niet aangeven en belooft snel met een reactie te komen.

Veertig jongeren

Volgens het Noordhollands Dagblad kreeg een ondernemer het aan de stok met een groep jongeren die zich rond 19.00 uur had verzameld bij het winkelcentrum.

Na een woordenwisseling escaleerde de situatie. In korte tijd groeide de groep tot zo’n veertig personen.

Wapenstok

De politie greep na de escalatie in. Hierbij zijn klappen gevallen met een wapenstok. De politie is met flink wat eenheden ter plaatse geweest en een politiehelikopter heeft boven het gebied gecirkeld om ondersteuning te bieden.

Ⓒ GLOCALmedia

De winkels zijn na het incident gesloten. De aanleiding van de woordenwisseling is niet bekend.

Een van de werknemers van De Kruidvat in Dorperweerth is ’s avonds poolshoogte gaan nemen. De winkel waar hij werkt, heeft tijdens de samenscholing geen schade opgelopen. ,,Er was veel politie op de been, maar ik heb niet gezien dat ergens iets is gesloopt. Het was in Julianadorp vele malen rustiger dan in Maastricht of Den Haag.’’

Rustig op straat

De afgelopen dinsdagnacht was in het algemeen veel rustiger dan de twee nachten ervoor, waarin rellen voorkwamen met plunderingen van winkels. Die bleven dinsdagnacht uit. In Rotterdam waren 81 arrestaties, voornamelijk omdat jongeren zich niet konden legitimeren. Elders werden ’grote escalaties voorkomen’, aldus politiechef Willem Woelders in Nieuwsuur.

Of het incident in Julianadorp gerelateerd is aan de plunderrellen, is niet bekend.