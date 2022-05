België schrapt mondkapjesplicht in OV

Toch hebben acht ministers van Volksgezondheid vrijdag nog niet besloten om alle maatregelen te schrappen. Het dragen van een kapje blijft op advies van virologen nog altijd verplicht in ziekenhuizen, bij huisartsen en in de apotheek. Op die manier willen de Belgen de meest kwetsbare mensen blijven beschermen.

In Vlaamse verzorgingstehuizen hoeven bezoekers geen kapje meer te dragen, het personeel moet dat nog wel bij bepaalde handelingen. „We brengen de glimlach van mensen helemaal terug in het openbaar vervoer en tijdens bezoek aan onze geliefden in woonzorgcentra”, reageert de Vlaamse minister Hilde Crevits (Volksgezondheid en Welzijn).

Nederland keerde al in maart terug naar het oude normaal. In België is tijdens het hoogtepunt van de pandemie regelmatig met verbazing gekeken naar het beleid van Den Haag. Momenteel liggen er nog 106 Belgen op intensive care en zijn er 1.513 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen.