OM faalde bij boze boeren

Boze boeren bij de afslag Uitgeest op de A9. Niemand werd bekeurd. Volgens officier van justitie Linda Bregman niet omdat justitie niet wilde maar omdat ’het gewoon niet tegen te houden was’. Ⓒ FOTO ANP

AMSTERDAM - Door oogluikend toe te staan dat duizenden boeren met hun tractors over snelwegen reden om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen, heeft het Openbaar Ministerie gefaald. Dat blijkt uit een interview met verantwoordelijk officier van justitie Linda Bregman, die onder meer aangeeft dat het justitiële apparaat onvoorbereid op dergelijk grote protestacties is. „Vergis je niet, het was soms grimmig.”