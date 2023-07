Negentig keer levenslang voor racistische moorden El Paso

Crusius kreeg de kans om in de rechtbank te spreken, maar maakte daar geen gebruik van, zo meldt de krant. Vlak voor hij de moorden pleegde, had hij een manifest online gezet waarin hij vertelde over zijn haat tegen latino’s. Hij beschuldigde hen van een „invasie van Texas.” „Zij zijn de aanstichters hiervan, niet ik. Ik verdedig slechts mijn land tegen de culturele en etnische vervanging die met de invasie gepaard gaat.”

De schutter had volgens de aanklagers ruim 1000 kilometer gereden van een buitenwijk in Dallas naar El Paso. Hij pleegde de aanval met een variant van de kalasjnikov en munitie die speciaal ontwikkeld is om zoveel mogelijk schade aan te richten in het menselijk lichaam. Hij heeft schuld bekend aan alle negentig aanklachten.

Crusius is nu veroordeeld door een federale rechtbank. Hij wordt daarnaast ook nog vervolgd door justitie in Texas. De openbaar aanklager in die zaak zegt in de El Paso Times in te zetten op de doodstraf.