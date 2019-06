Doden door listeria-uitbraak op broodjes en salades Engeland

De Britse gezondheidsorganisatie PHE heeft tot nu toe in totaal negen besmettingen geconstateerd waarvan vijf patiënten dus bezweken, onder andere in ziekenhuizen in Manchester en Aintree. Er zijn geen besmettingen gevonden buiten ziekenhuizen.

Vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem zijn kwetsbaar voor de listeria-bacterie. Zieken, zwangere vrouwen en ouderen lopen risico. De kans op besmetting is weliswaar klein, maar wel gevaarlijk als het zover is.