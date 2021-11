Eén van de oudste whisky’s ter wereld stond in Groningen en werd voor meer dan 100.000 euro verkocht

De ’Gordon & Macphail Generations Glenlivet 80 years old’ is een tachtig jaar oude single malt van de Glenlivet distilleerderij, in de Speyside regio in Schotland, die gebotteld is door de onafhankelijke bottelaar Gordon & Macphail’, zo schrijft Tom-Roderick Muthert.

’Gordon & Macphail staat erom bekend whisky’s bijzonder lang te kunnen laten rijpen en had met een 75 jaar oude Mortlach ook al het record voor ’s werelds oudste whisky in handen.’

Nog nooit gezien

De tachtig jaar oude Glenlivet is daarom een zeer oude en unieke whisky zegt Muthert. „Een whisky met deze leeftijd hebben we nog nooit gezien en ondanks dat er geruchten zijn dat Gordon & Macphail vaten whisky heeft die nog ouder zijn, zal dit voorlopig de meeste unieke whisky zijn die we wereldwijd zien.”

Weinig whisky’s worden ouder dan vijftig jaar

Maar weinig whisky’s worden ouder dan vijftig jaar. Een Schotse single malt moet tenminste drie jaar rijpen in eikenhouten vaten en op 40 procent alcohol of hoger gebotteld worden. De meeste vaten worden afgevuld op 63,5 procent en doordat de alcohol tijdens de rijping verdampt ( angel’s share genoemd) worden maar weinig whisky’s, met een percentage boven de 40 procent, vijftig jaar of ouder.

Muthert: „Vijftig jaar oude whisky’s zijn dus al een zeldzaamheid en zien we slechts twee tot drie keer per jaar in onze winkel. Dat benadrukt des te meer hoe bijzonder deze tachtig jaar oude Glenlivet is. We zijn er trots op dat deze in Musselkanaal, of all places , terecht is gekomen.”

Verkocht

Inmiddels heeft de fles Musselkanaal al weer verlaten: hij is verkocht. Wat heeft de koper ervoor betaald? „Daar doen we nooit uitspraken over”, zegt Aeilke Muthert.

In ieder geval meer dan 100.000 euro, de vraagprijs. Fles nummer 1 uit hetzelfde vat werd recent in Hong Kong geveild voor 193.000 US Dollar.

De peperdure whisky kwam in een fles en verpakking – een houten frame – naar ontwerp van de beroemde architect Sir David Adjaye. Ⓒ Eigen foto.

Oudste whisky ter wereld

De oudste whisky ter wereld, een ’Baker’s Pure Rye Whiskey’ is volgens Guinness World Records gedistilleerd in 1847 en daarmee 174 jaar oud. De fles was - in ieder geval op 1 november 2018 - in het bezit van de Amerikaan Adam Herz.