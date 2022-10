Dodental Ian loopt op tot 77, nog 1 miljoen mensen zonder stroom

Sinds woensdag, toen Ian aan land kwam in Florida, zitten nog altijd ruim een miljoen mensen in de staat zonder stroom. Verzekeraars schatten de schade in Florida op zeker 63 miljard dollar, omgerekend ruim 64 miljard euro. Sommige kustplaatsen zijn compleet verwoest, zo is te zien op luchtbeelden van CNN.

Ⓒ EPA

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill brengen komende week een bezoek aan het door orkanen getroffen Puerto Rico en Florida. Maandag vliegt het paar naar Puerto Rico en woensdag reizen ze door naar Florida, meldt het Witte Huis. Biden zei dat Ian waarschijnlijk een van de ergste orkanen uit de Amerikaanse geschiedenis was.

Sinds zaterdagochtend is Ian veel aan kracht verloren. De storm beweegt zich momenteel over Virginia in de richting van de Atlantische Oceaan, waar hij naar verwachting van de Amerikaanse National Weather Service in de loop van zondagochtend gaat liggen.

Voor de zuidelijke staten zijn de problemen daarmee niet verdwenen. De National Weather Service waarschuwt dat het zondag in het spoor van Ian hard blijft regenen, wat lokaal tot overstromingen kan leiden. En Florida moet tot volgende week rekening houden met overstromingen, omdat rivieren moeite hebben al het regenwater af te voeren.

Anderhalve week eerder zorgde orkaan Fiona voor grote problemen op Puerto Rico, dat deel uitmaakt van de Verenigde Staten. Rivieren op het Caraïbische eiland traden buiten hun oevers, dorpen raakten afgesneden van de bewoonde wereld en op het hele eiland viel de stroom uit.

Eerder in de week trof Ian ook Cuba, waardoor op het hele eiland de elektriciteit uitviel. In onder meer de hoofdstad Havana en de steden Cárdenas en Surgidero de Batabanó demonstreerden volgens The New York Times donderdag mensen omdat de hulpverlening volgens hen te langzaam op gang kwam. De regering zette oproerpolitie in om de protesten te onderdrukken. The Wall Street Journal meldde vrijdag dat de Cubaanse regering de Verenigde Staten om noodhulp heeft gevraagd.