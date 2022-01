Kleindochter na beschuldiging verraad Anne Frank: ’Motief kan niet kloppen’

De familie laat via een vriend en vertrouwenspersoon weten zich zorgen te maken over hun ’goede naam en reputatie’, zegt Paul Theelen in gesprek met de Britse krant Daily Mail. Het zes jaar lange onderzoek en het daarbij gepresenteerde boek gingen deze week heel de wereld over, maar ook experts en historici plaatsten al vraagtekens bij de conclusies.

Notaris Arnold van den Bergh (midden) in 1942 als lid van de Joodse Raad. Ⓒ Beeldbank NIOD/Joh. De Haas

Het internationale ’coldcaseteam’ onder leiding van de Nederlandse onderzoeker Pieter van Twisk stelt met 85% zekerheid te weten dat Arnold van den Bergh destijds uit lijfsbehoud onderduikadressen zou hebben doorgespeeld aan de Sicherheitsdienst. De familie zegt dat er inconsistenties in dat verhaal zitten. Zo waren volgens hen de vrouw en drie dochters van Van den Bergh al ondergedoken op het moment dat Annes familie werd gepakt door de nazi’s in augustus 1944. Het motief om tot verraad over te gaan is daardoor volstrekt onduidelijk, aldus Theelen, wiens grootvader de jongste dochter van Van den Bergh herbergde tussen 1943 en ’45.

„Ze is boos over de onthullingen en weet niet of ze waar zijn of niet. Ze wist niets van deze beweringen totdat de onderzoekers haar erover vertelden”, zegt Theelen namens de kleindochter. „Ze beweren dat haar grootvader Anne Frank heeft verraden om zijn eigen gezin te redden. Maar dat klopt gewoon niet als motief. Hij had drie dochters en die zaten op dat moment allemaal ondergedoken.”

Briefje

De onderzoekers halen ook een anoniem briefje aan dat na de oorlog in handen kwam van Otto Frank, de vader van Anne, waarin het vermeende verraad van de notaris uit de doeken gedaan werd. „Uw schuilplaats te Amsterdam werd indertijd medegedeeld aan de Jüdische Auswanderung te Amsterdam, Euterpestraat, door A. van den Bergh, destijds woonachtig nabij het Vondelpark, O. Nassaulaan. Bij de J.A. bestond er een hele lijst door hem doorgegeven adressen”, stond daarin.

Pas in 1964 kwam vader Frank met het briefje naar buiten. De onderzoekers vonden een kopie van het briefje in het familiearchief van een politieagent.

Het verhaal van Anne Frank en haar familie is een van de bekendste uit de Tweede Wereldoorlog. Met dank aan haar dagboek, waarin ze beschreef hoe ze met haar geliefden ondergedoken zat in het Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Wat al die decennia een groot mysterie is gebleven, is wie de familie Frank verraden heeft en ervoor gezorgd heeft dat de Duitse bezetters hen vonden en deporteerden. Anne Frank overleed uiteindelijk in het concentratiekamp Bergen-Belsen.