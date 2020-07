Vrijdag temperaturen tot 33 graden mogelijk

Warme lucht komt naar ons land. In het zuiden van Europa ligt die lucht als een deken over het land heen. „In het binnenland van Portugal en Spanje is het al weken achter elkaar heet met temperaturen van 35 tot 40 graden”, aldus Weerplaza. Soms steeg het kwik zelfs boven de 40 graden uit.

Terwijl de hete lucht boven het Middellandse Zeegebied hangt, vormt zich iets ten westen Ierland later deze week een lagedrukgebied. Dat is gunstig. De hete lucht zal richting het noorden trekken.

Eerst doet de lucht Frankrijk aan. Daar wordt het donderdag al 40 tot lokaal 43 graden in het zuiden. „Als vrijdag deze lucht ook de Benelux weet te bereiken, stijgt het kwik in een heel groot deel van Nederland naar 30 tot lokaal 33 graden”, aldus Weerplaza.

De warme lucht gaat ook meteen weer weg. Zaterdag wordt het nog 25 graden met wat lichte bewolking, zondag is de pret over met wat ’frisser’ zomerweer, 21 graden en bewolking.